Avv. Grassani: "Acerbi rischia 10 giornate e 20mila euro di multa. Sul Mondiale per club e DAZN..."

L’esperto di giustizia sportiva Mattia Grassani, spesso avvocato della SSC Napoli, è intervenuto ques’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “La procedura della Figc è corretta rispetto a quello che sta succedendo intorno alla vicenda Juan Jesus-Acerbi. Anche l’allontanamento del giocatore dalla Nazionale, è conforme a quello che sta promuovendo la Federazione che ha perfettamente recepito la lotta a chi discrimina un altro individuo per ragioni razziali. Si parla di ipotesi, c’è un giocatore che riferisce ad un arbitro di essere stati vittima di discriminazione. Ovviamente la terna arbitrale non ha visto o sentito altrimenti ci sarebbe stato un intervento diretto in campo. La Figc ha posto su indicazione del Coni la lotta a qualsiasi discriminazione come diktat assoluto. Quindi se dovesse emergere un’offesa razziale, Acerbi rischierebbe almeno 10 giornate di stop ed un’ammenda tra i 10 ed i 20 mila euro. Altre sanzioni potrebbero arrivare anche ai suoi compagni di squadra che hanno visto e non hanno denunciato. Mondiale per Club? Non cado nella trappola e non parlo del ricorso eventuale per l’ammissione alla competizione internazionale. La multa di Dazn? Stanno ancora investigando se ci sono dei comportamenti errati del Napoli sanzionabili con sanzioni pecuniarie”.