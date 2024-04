"Arriva Allegri a Napoli, cosa fai?". Palmeri stuzzica, clamorosa risposta di Chiariello | VIDEO

Calciomercato Napoli - “Proiettiamoci avanti: siamo al 18 giugno e a sorpresa Aurelio De Laurentiis annuncia Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, voglio sapere dal 19 giugno tu cosa fai”, questa la domanda-provocazione di Tancredi Palmeri a Umberto Chiariello in diretta a TvPlay.

Allegri-Napoli, cosa farebbe Umberto Chiariello

Sorprendente la risposta del collega: “Divento tifoso dell’Avellino. Diventerei il primo nemico di Allegri, lo devo far svegliare la mattina pensando a me che lo tormento. Gli deve venire la foglia di farlo scappare, come ho fatto con Gattuso: l’ho fatto andare via da Napoli io. Mi deve denunciare per stalking”.