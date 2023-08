Alvino: "Rrahmani non ha nulla, si sta facendo terrorismo psicologico. Ci sono i tempi di recupero di Osimhen"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Mi piace tranquillizzare i tifosi, Rrahmani non ha nulla e soltato una botta. Non è nemmeno un vero infortunio, un po' di ghiaccio e tornerà in campo. Trauma distorsivo alla caviglia per Osimhen, molto probabilmente un paio di giorni di stop e basteranno pronto per averlo alla battaglia e riprendere la preparazione. Non è un infortunio di mercato".