Ieri a Santa Maria a Monte, in occasione del Premio Nazionale Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali, non era presente Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, che però era uno di quelli che avrebbe dovuto comunque ricevere un riconoscimento. A ritirarlo è dunque andato il papà Augusto che è intervenuto dal palco, parlando ai media presenti, tra cui TMW, del figlio: "Sta bene, è un po' agitato... Questo lavoro gli piace, speriamo che trovi qualcosa (ride, ndr)".