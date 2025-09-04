Slovacchia-Germania, le formazioni ufficiali: c'è Lobotka in campo dal primo minuto
Le formazioni ufficiali di Slovacchia Germania oggi
Stasera si gioca Slovacchia-Germania, quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Tra i titolari c'Ã¨Â anche il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, che scenderÃ in campo dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali di Slovacchia-Germania:
- Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Satka, GyombÃ©r, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Strelec, Sauer,Â Duris.Â CT:Â ?Calzona.
- Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Collins; Stiller, Goretzka; Mittelstadt, Wirtz, Gnabry; Woltemade. CT: Nagelsmann.
