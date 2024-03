Erede Osimhen, caratteristiche e prezzo dei tre nomi più in voga | FOCUS

Calciomercato Napoli - Con l'inizio della primavera e i campionati che si avviano verso il termine, è tempo di concentrarsi sul calciomercato. Il focus su cui si baserà la prossima sessione azzurra è sicuramente la questione legata a Victor Osimhen e alla sua probabile cessione. In questo articolo analizzeremo tre tra i profili più in voga per il Napoli in chiave attacco: Gimenez, Sesko e Zirkzee.

Calciomercato Napoli, i 3 nomi caldi per sostituire Osimhen

Santiago Gimenez è una punta centrale moderna, completa, di piede sinistro. Messicano alto 1 metro e 82. Gioca nel Feyenoord e la valutazione di base di Transfermarkt è di circa 45 milioni: poi ci sarà da fare ii conti con la richiesta del club olandese.

Contratto in scadenza nel 2027 per il ventiduenne che attualmente ha disputato 35 partite tra campionato, Champions e coppa mettendo a segno 24 reti. Media realizzativa molto alta. Dotato tecnicamente, spazia su tutto il fronte di attacco, molto abile nel gioco aereo e nel saltare l'uomo, sente lo specchio della porta come pochi, tipico dell'uomo d'area di rigore. Con Kvara al fianco potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni.

Un altro profilo giovane in rampa di lancio è quello di Benjamin Sesko, attaccante sloveno del Lipsia. Classe 2003, sta vivendo una stagione da protagonista con la compagine tedesca: cresciuto con i “cugini” del Salisburgo, quest’anno ha visto un’autentica esplosione in termini numerici. In 34 partite ha siglato 11 gol e 2 assist, non sempre partendo titolare: la sua media è di un gol ogni 140’ tra tutte le competizioni (in campionato sono 7 in 23 partite).

Contratto in scadenza nel 2028, è attenzionato da diversi club in giro per l’Europa: in Italia, oltre al Napoli, c’è il forte pressing anche del Milan che cerca il sostituto di Giroud per la prossima stagione. Passando alle caratteristiche tecniche, parliamo di un centravanti longilineo dalle lunghe leve: nonostante la sua altezza (1,95 cm) si tratta di un giocatore molto mobile e dotato di una buona velocità.

La sua statura gli permette spesso di svettare nel gioco aereo, ma si tratta di un calciatore che gioca meglio con “la suola” che nei contrasti ad alta quota: non solo attaccante d’area, è molto bravo nel legare il gioco con i compagni e smistare la sfera spalle alla porta. Capace di inventarsi gol dal nulla, è nella costanza che deve ancora migliorare ma la giovane età è dalla sua.

Un prospetto di sicuro avvenire, già perno assoluto della Nazionale slovena (11 gol in 27 presenze). Al momento il suo cartellino si aggira tra i 40 e 50 milioni di euro, ma l’ingaggio inferiore ai 2 milioni a stagione rientrerebbe a pieno nei parametri del Napoli. Tra paragoni illustri (da Haaland, passando per Dzeko o Ibrahimovic), il futuro dell’attacco azzurro potrebbe passare dalle sue giocate.

Infine c'è Joshua Zirkzee, che è tra i giocatori che più sta strabiliando i tifosi e gli appassionati di calcio di tutta Europa. Il classe 2001 olandese è uno dei protagonisti della stagione eccellente del Bologna di Thiago Motta.

Quest'anno ha giocato 27 partite e ha segnato 10 gol fornendo 4 assist ai suoi compagni. E' il prototipo dell'attaccante moderno, veloce e abile con entrambi i piedi, ha visione di gioco e nonostante un'altezza di 193 cm ha nel dribbling uno dei suoi punti di forza. La valutazione fornita da Transfermarkt per il suo cartellino è pari a 40 milioni, ma il Bayern Monaco ha una clausola di diritto di recompra per lui.

Qualora i teutonici, con cui Zirkzee una vinto 1 Champions League e 2 campionati tedeschi, decidessero di esercitarla difficilmente ci sarebbe spazio per un suo trasferimento altrove. Ma se ciò non dovesse avvenire, è tra i profili che meglio si inseriscono nella ricerca all'erede di Osimhen.