17' di media e il finto "mistero" ruolo: Lindstrom rimandato, riuscirà ad evitare il Verdi&Manolas-bis?

Nella top 10 degli acquisti più costosi della storia della SSC Napoli, arriva a fine mercato estivo 2023: Jesper Lindstrom è sicuramente uno degli oggetti misteriosi della prima metà della stagione 23/24. Un calciatore che in Bundesliga, all'Eintracht Francoforte, aveva mostrato buone doti, vincendo anche l'Europa League nel 2022. Grazie a questa vittoria, lo scorso anno il suo Eintracht aveva fatto un'ottima figura anche in Champions League, uscendo alle fasi ad eliminazione diretta proprio contro il Napoli. Che, all'epoca con Giuntoli-Micheli, lo mise nel mirino.

Jesper Lindstrom

Jesper Lindstrom: media minuti e ruolo da definire

25 milioni (comprensivi di bonus) e due allenatori, Garcia prima e Mazzarri (da poco) dopo, non sono riusciti a far avere al Napoli un altro titolare in attacco, dietro Politano. Chiamato agli straordinari, finora, non essendoci più l'eterno ballottaggio con Lozano. A colpire, poi, sono state le dichiarazioni di Mazzarri a proposito del classe 2000 danese, che sembra non trovare una collocazione tattica in questo Napoli, lui che in Bundesliga agiva da trequartista alle spalle di Kolo Muani insieme a Gotze (molto più dentro al campo, insomma, che da esterno puro in un 4-3-3). Il tecnico attuale dei partenopei, parlando in conferenza stampa prima di Juventus-Napoli, ha dichiarato:

"Proprio due giorni fa sono riuscito solo giorni fa a guardare dei filmati per vedere dove giocava con la sua ex squadra per capire dove può essere impiegato e rendere meglio. Qui c'è un modulo consolidato e bisogna capire dove può rendere. Devo ancora un pò capirlo. Ha delle belle qualità e devo vedere dove può rendere di più, ancora lo devo capire".

Insomma, non tutta colpa solo di Garcia-Mazzarri, perché Lindstrom tutto ricorda tranne che un esterno dai piedi sulla linea della rimessa laterale, come erano abituati a fare, seppur con caratteristiche diverse, Lozano-Politano. A dir la verità, non è neanche un vero e proprio mistero, quello del ruolo, visto che delle 80 presenze con l'Eintracht, ben 59 le aveva giocate da trequartista.

Quel che è certo, però, è che Lindstrom ha sinora accumulato un 12 presenze col Napoli, per un totale di soli 258' (su cui pesano i 73' in Coppa Italia). Insomma, senza la Coppa Italia con una squadra imbottita di riserve, Jesper Lindstrom ha accumulato col Napoli una media di 16,82' a partita in 11 gare fra Serie A e Champions League. Una media che fa sì che giudicarlo un flop del mercato del Napoli sia prematuro e scorretto, alla luce di quante poche (e per pochissimo tempo) chances abbia realmente e concretamente avuto.

Lindstrom e Simeone

Flop SSC Napoli: classifica dei più costosi

Intanto però è nella Top 10 dei calciatori più costosi della storia della SSC Napoli di De Laurentiis. Nella Top 5 c'è un altro flop, quello di Kostas Manolas. 36 milioni (ma alleviati dai 21 milioni per Diawara alla Roma in quello scambio). E con Lindstrom, fra gli acquisti più costosi che però non hanno brillato, c'è soltanto Simone Verdi, per una cifra simile: 24,5 milioni di euro. Più giù, in classifica, troviamo Pavoletti-Petagna, acquistati rispettivamente per 18 e 16,6 milioni di euro. Volendone stilare una classifica, potremmo dire che fra i più costosi a non aver brillato in maglia azzurra vi sono:

Manolas : 36 milioni di euro

: 36 milioni di euro Lindstrom : 25 milioni di euro*

Verdi : 24,5 milioni di euro

: 24,5 milioni di euro Pavoletti : 18 milioni di euro

: 18 milioni di euro Petagna : 16,6 milioni di euro

: 16,6 milioni di euro Rog: 13,5 milioni di euro

*C'è un bell'asterisco, quasi a dar fiducia a Jesper Lindstrom: troppo poco spazio, e troppo poco tempo, per bollarlo con una bocciatura. Ma sicuramente rischia di essere una enorme incomprensione tattica, più che oggetto misterioso. Ha dalla sua tempo ed età per dimostrare il suo valore, Jesper Lindstrom che si sta adattando anche ad un nuovo campionato e ad una piazza diversa da Francoforte, sicuramente. Senza sottovalutare il caotico semestre napoletano, che non può certo aver aiutato la crescita e la fiducia in calciatori come Lindstrom, o Natan.

