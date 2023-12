Ultimissime Calcio Napoli - Juventus-Napoli, parla in conferenza stampa Walter Mazzarri su Lindstrom:

"Proprio due giorni fa sono riuscito solo giorni fa a guardare dei filmati per vedere dove giocava con la sua ex squadra per capire dove può essere impiegato e rendere meglio. Qui c'è un modulo consolidato e bisogna capire dove può rendere. Devo ancora un pò capirlo. Ha delle belle qualità e devo vedere dove può rendere di più, ancora lo devo capire anche perchè è rientrato 10 giorni fa"