Calzona in conferenza: "Non rinuncerò mai a Osimhen e Kvratskhelia, Raspadori mi ha sorpreso. Dico grazie ai tifosi, sono dispiaciuto del linciaggio mediatico su Juan Jesus"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli con le dichiarazioni del nuovo allenatore Francesco Calzona.

Sassuolo-Napoli, conferenza Calzona

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Francesco Calzona dopo Sassuolo-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"A me piace giocare a calcio perché giocando bene penso che sia più facile arrivare agli obiettivi. Questa squadra ce l'ha nell'anima l'essere propositivo e sono felice perché i ragazzi mi hanno dato una grossa disponibilità in settimana e nonostante le mille difficoltà che avevano si sono messi a disposizione e giorno dopo giorno abbiamo migliorato la qualità degli allenamenti. Non ho parlato molto perché hanno la testa piena di discorsi, hanno capito che dobbiamo provare a fare una rincorsa e oggi sono felicissimo, hanno dato una risposta, perché dopo l'1-0 potevamo soccombere mentalmente e non è successo, questo mi fa ben sperare per il futuro.



Ritorno Osimhen e rimonta? Io ci credo, finché la matematica non ci condanna non vedo perché non ci dovrei credere. Sappiamo che è difficile ma ci dobbiamo giocare questa carta. Victor dopo la Coppa d'Africa aveva bisogno di riprendere i suoi ritmi, mi ha chiesto 2 volte di essere cambiato.

Kvaratskhelia anche aveva delle difficoltà, ma è chiaro che io a questi giocatori non rinuncerò mai. E' possibile che possa cambiarli per mantenere l'intensità alta, ma avere due giocatori così è molto importante per me.

Ho avvisato la squadra oggi che lo stadio sarebbe stato azzurro. Siamo debitori ai tifosi, è stato bellissimo vedere un pubblico così in trasferta che ci ha spinto 90 minuti nonostante la posizione in classifica e le difficoltà.

Ho chiesto ordine alla squadra e non avere fretta, la fase difensiva si fa così e non con fantasia. Abbiamo lavorato in quel poco tempo sulla fase difensiva, ma anche su quella offensiva. Chiaramente se ci sono giocatori sopra la media poi ci mettono del loro, io posso solo dargli qualche nozione poi devono fare loro.

Anche il Sassuolo era in difficoltà, per loro è stato più difficile quando sono andati sotto, siamo stati bravi a complicare a loro la vita. Quando entri in corsa devi scegliere una linea e puoi anche condizionare qualche giocatore con caratteristiche differenti rispetto la linea presa. Mi ha sorpreso Raspadori col Barcellona, per questo l'ho confermato in quel ruolo contro Cagliari e oggi col Sassuolo.

Sono molto dispiaciuto per il linciaggio mediatico su Juan Jesus. Voglio dire che Juan Jesus è un ragazzo eccezionale e si è messo a disposizione come tutta la squadra, è un professionista e un uomo. Contro il Cagliari abbiamo concesso 5 errori sul gol preso e non sono tutti errori suoi, ci tengo a dire che Juan Jesus ama Napoli e mi sta dando una grossa mano perché è un ragazzo solare".