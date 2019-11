Diretta gol e risultati Champions League: Velancia-Chelsea 1-1, Zenit-Lione 1-0

Diretta - Risultati Champions League oggi e risultati champions League ieri, tutti i risultati live Uefa Champions League stasera. In tempo reale i risultati Champions League. In diretta dei gironi di Uefa Champions League. Goal, risultati esatti e aggiornamenti online delle partite sportive d'Europa.

Risultati Champions League

Mercoledì 27 novembre ore 18.55

Valencia-Chelsea 1-1

Zenit-Lione 1-0

Mercoledì 27 novembre ore 21:00

Liverpool-Napoli

Slavia Praga-Inter

Barcellona-Borussia Dortmund

Lipsia-Benfica

Lille-Ajax

Genk-Salisburgo

Martedì 26 novembre ore 18:55

Lokomotiv-Bayer Leverkusen 0-2

Galatasaray-Bruges 1-1

Martedì 26 novembre ore 21:00

Juventus-Atletico Madrid 1-0

Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0

Real Madrid-PSG 2-2

Manchester City-Shakhtar 1-1

Tottenham-Olympiacos 4-2

Stella Rossa-Bayern 0-6

