DIRETTA VIDEO - Napoli-Torino, LIVE pre-partita con i napoletani allo stadio Maradona! È arrivato il bus della squadra

Napoli-Torino Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Il posticipo della 28a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che ospiterà al Maradona il Torino di Juric per un'altra partita decisiva per la classifica Serie A.

Napoli-Torino - La partita di campionato della 28esima giornata del calendario di Serie A.

19.20 - Il pullman del Napoli è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona.

19.15 - Tutto pronto nello spogliatoio del Napoli: la squadra scenderà in campo con la prima maglia azzurra.

19:00 - Napoli-Torino, ecco la situazione al Maradona a due ore dal match: guarda il video.

Il Torino è l’avversario contro cui il Napoli ha pareggiato più sfide nella sua storia in Serie A: 55 su 139 (completano il quadro 51 successi partenopei e 33 vittorie granata) – l’ultimo pareggio tre le due formazioni in campionato risale al 23 dicembre 2020 (1-1 al Maradona).



potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il in Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il 2008/09. Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 11 sfide casalinghe contro il Torino in Serie A (7V, 4N), l’ultimo successo dei granata fuori casa contro i partenopei nel torneo risale al 17 maggio 2009: 2-1 in rimonta con i gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina dopo il vantaggio iniziale azzurro di Inacío Pià.



ha vinto gli ultimi due match di campionato, i partenopei non registrano tre successi di fila nella stessa stagione in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (otto in quel caso). Il Torino è la squadra che ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (sei). In generale, solo l’Udinese (15) ha registrato più pareggi dei granata (10) nella Serie A 2023/24.



(13) in questo campionato – i granata hanno registrato almeno 13 clean sheet dopo 27 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92 (16 in quel caso). Il Torino è la squadra che ha subito meno reti nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (due), dall’altra parte nessuna formazione ha segnato meno gol del Napoli nel primo quarto d’ora di gioco (solo uno, al pari di Monza e Cagliari).



in Serie A (61 reti fin qui per lui), solo cinque giocatori hanno realizzato più gol nelle prime 100 gare in Serie A tra quelli che hanno esordito nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Cristiano Ronaldo (81 reti in 98 match totali), Gonzalo Higuaín (65), Andriy Shevchenko (64), Vincenzo Montella (64) e David Trézéguet (63). Dopo i gol contro Sassuolo e Juventus, Khvicha Kvaratskhelia potrebbe segnare in tre presenze di fila solo per la seconda volta in Serie A, dopo il febbraio 2023 – anche in quella serie trovò la rete contro i neroverdi, oltre che contro Spezia e Cremonese.



Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore : Francesco Calzona. A disposizione: Gollini, Contini, Mazzocchi, Natan, Rrahmani, Olivera, Dendoncker, Traorè, Lindstrom, Simeone, Raspadori

08/03/2024 venerdì ore 20:45 Napoli-Torino

Napoli-Torino Serie A in diretta su CN24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

