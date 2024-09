DIRETTA - Juventus-Napoli 0-0: gli azzurri si divorano un buon contropiede

Diretta testuale Juve-Napoli

20' - Corner per il Napoli: batte Politano ma sbroglia la difesa.

18' - Palla vagante nell'area del Napoli. Buongiorno buca l'intervento, non ne approfitta Koopmeiners, interviene Rrahmani.

16' - CONTROPIEDE DIVORATO! Recuperata palla da Kvara, passa centralmente per McTominay. Al limite dell'area serve Lukaku che viene chiuso dai difensori. Sciupata una buona occasione.

14' - Juve che tenta di andare sugli esterni. Nico Gonzalez si fa spazio e crossa, ancora buongiorno su Vlahovic in contrasto. La palla esce al limite dell'area, c'è fallo su Lukaku in protezione sul pallone.

12' - Altro cross di Yildiz dalla trequarti, pallone insidioso ma Buongiorno fa buona guardia su Vlahovic.

11' - Ritmi bassi in questo inizio partita, attenzione tattica moolto alta. Nessuno delle due squadre vuole concedere qualcosa.

9' - Cross pericoloso di Yildiz a tagliare l'area, si avventa McKennie ma non riesce a colpire il pallone.

8' - Perde palla Anguissa, i bianconeri ripartono col giropalla.

6' - La Juve prova a far circolare la palla: filtrante di Yildiz, fuori misura per Vlahovic.

4' - Squadre molto corte, racchiuse in venti metri di campo. Inizio di personalità del Napoli. Cross di Politano, troppo lungo per Kvara.

2' - Azzurri che mantengono il pallino del gioco. Conte dunque sorprende con la scelta della difesa a quattro. McTominay in zona molto centrale in campo, quasi sottopunta.

1' - Partiti! Batte il Napoli. Sulla palla c'è Lukaku. Difesa a 4 confermata.

18.00 - L'arbitro Doveri accompagna le squadre sul terreno di gioco. Abbraccio tra Conte e Thiago Motta, scambio di gagliardetti tra Di Lorenzo e Bremer. Minuto di silenzio per la scomparsa di Schillaci.

17.55 - Squadre nel tunnel, stanno per ritornare in campo per il fischio d'inizio.

17.45 - Le due squadre stanno completando le operazioni di riscaldamento. Azzurri apparsi alquanto concentrati.

17.33 - Ressa impressionante fuori al settore ospiti.

17.25 - Il Napoli fa il suo ingresso in campo per iniziare il riscaldamento, partono i fischi dagli spalti.

17.15 - In panchina per il Napoli: Caprile, Contini, Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Zerbin, Gilmour, Folorunsho, Raspadori, Neres, Simeone, Ngonge.

17.10 - In panchina per la Juventus: Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi, Mbangula.

17.00 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS - (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

NAPOLI - (4-3-2-1) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Kvaratskhelia, Lukaku, Politano. Allenatore: Conte.

16.50 - Calciatori azzurri in campo per prendere confidenza con l'ambiente e classico momento per vedere le condizioni del terreno di gioco.

16.41 - SKY: ballottaggio Olivera-Spinazzola. Azzurri in campo col 4-3-3 o 3-5-2

16.39 - Napoli in campo con la maglia azzurra

16.35 - Tensione all'esterno del settore ospiti: juventini provocano, interviene la Polizia

