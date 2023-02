Coppa Italia, Fiorentina-Torino 2-1: i viola passano in semifinale

Fiorentina-Torino 2-1 in Coppa Italia: il gol di Luka Jovic al minuto 65' della ripresa e poi quello di Inoké al 90' regalano alla Fiorentina la vittoria ai quarti di finale contro il Torino. Vana la rete di Karamoh al 93' per il Toro, che ha accorciato le distanze nei minuti di recupero.

L'ex Napoli Salvatore Sirigu non ha giocato ed è rimasto in panchina, mentre in porta c'era il solito Terracciano.

La squadra viola passa il turno e dunque vola in semifinale, dove affronterà la vincente di Roma-Cremonese in un doppio incontro andata e ritorno previsto per aprile. Dall'altra parte del tabellone, invece, l'Inter ha battuto l'Atalanta e adesso aspetta di sapere chi affronterà in semifinale tra Juventus e Lazio, che giocano domani sera.

Roma-Cremonese, invece, l'altro quarto di finale previsto per oggi, si giocherà stasera alle ore 21:00.