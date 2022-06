Coppa Italia 2022-2023, il tabellone potenziale: sulla strada del Napoli Sassuolo, Roma e Milan

Lo scorso anno la Lega Serie A ha pubblicato il regolamento delle prossime tre edizioni della Coppa Italia, dal 2021-22 al 2023-24. Il tabellone principale sarà formato da 40 squadre, le partecipanti ai campionati di A e B più 4 club “segnalati dalla Lega Calcio tra quelle ammesse al campionato di Serie C alle date fissate annualmente dalla FIGC per la decisione del Consiglio Federale sulla concessione delle Licenze Nazionali”. Le società saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico, con posti dal numero 1 al numero 44 assegnati in base alla posizione maturata in campionato nelle stagioni precedenti. La Testa di Serie numero 1 sarà la vincitrice dell'ultima edizione della Coppa Italia, ovvero l'Inter, mentre la numero 2 quella che ha conquistato lo Scudetto, ovvero il Milan.

Il meccanismo della Coppa Italia

8 società si affronteranno nel turno preliminare

28 giocheranno a partire dai trentaduesimi di finale

8 teste di serie entreranno in scena dagli ottavi.

Criterio formazione tabellone

Posizione da 1 a 8: squadra vincitrice Coppa Italia stagione precedente, squadre classificate dal primo al settimo posto nel campionato precedente

Inter (vincitrice Coppa Italia) Milan (vincitrice Scudetto) Napoli Juventus Lazio Roma Fiorentina Atalanta

Posizione da 9 a 24: squadre classificate dal nono al sedicesimo posto, squadre retrocesse in Serie B, squadre promosse in Serie A e perdente finale play-off di Serie B Verona Torino Sassuolo Udinese Bologna Empoli Sampdoria Spezia Salernitana Lecce (promossa in Serie A) Cremonese (promossa in Serie A) Monza (promossa in Serie A) Cagliari (retrocessa in B) Genoa (retrocessa in B) Venezia (retrocessa in B) Pisa (perdente finale play-off di Serie B)

Posizione da 25 a 36: squadre che hanno disputato i playoff di Serie B, squadre classificate dal nono al sedicesimo posto Brescia Ascoli Benevento Perugia Frosinone Ternana Cittadella Parma Como Reggina Spal Cosenza

Posizione da 37 a 40: Squadre promosse in Serie B Sudtirol Modena Bari Padova/Palermo

Posizione da 41 a 44: Squadre seconde classificate nei gironi della Serie C della stagione precedente, squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Qualora una delle seconde classificate o la vincitrice della Coppa Italia di Serie C (o entrambe) coincidano con una delle promosse in Serie B, parteciperà la squadra meglio classificata ex art.49 NOIF tra quelle che abbiano disputato il secondo turno della fase play-off nazionale. Migliore seconda dei Gironi di C: X Seconda migliore seconda dei Gironi di C: X Migliore squadra meglio classificata al Secondo Turno di Playoff di C: X (la Coppa Italia di Serie C nella stagione 2020-2021 non si è disputata) Seconda migliore squadra meglio classificata al Secondo Turno di Playoff di C: X (la Coppa Italia di Serie C nella stagione 2020-2021 non si è disputata)

Messe in chiaro le cose, possiamo abbozzare una idea di tabellone per capire le potenziali avversarie del Napoli.

Turno preliminare

Sudtirol-X

Modena-X

Bari-X

Padova/Palermo-X

Trentaduesimi

Verona-X

Salernitana-Parma

Spezia-Como

Pisa-Brescia

Bologna-Cosenza

Cagliari-Perugia

Monza-Frosinone

Udinese-Padova/Palermo/X

Sassuolo-Modena/X

Cremonese-Ternana

Empoli-Spal

Genoa-Benevento

Sampdoria-Reggina

Venezia-Ascoli

Lecce-Cittadella

Torino-Bari/X

Sedicesimi

Verona-X - Salernitana-Parma

Spezia-Como - Pisa-Brescia

Bologna-Cosenza - Cagliari-Perugia

Monza-Frosinone - Udinese-Padova/Palermo/X

Sassuolo-Modena/X - Cremonese-Ternana

Empoli-Spal - Genoa-Benevento

Sampdoria-Reggina - Venezia-Ascoli

Lecce-Cittadella - Torino-Bari/X

Presupponendo la qualificazione delle squadre dal ranking più alto (dal 9 al 16), il tabellone potenziale degli ottavi di finale

PARTE ALTA

INTER - Verona-X - Salernitana-Parma

ATALANTA - Spezia-Como - Pisa-Brescia

LAZIO - Bologna-Cosenza - Cagliari-Perugia

JUVENTUS - Monza-Frosinone - Udinese-Padova/Palermo/X

PARTE BASSA

NAPOLI - Sassuolo-Modena/X - Cremonese-Ternana

ROMA - Empoli-Spal - Genoa-Benevento

FIORENTINA - Sampdoria-Reggina - Venezia-Ascoli

MILAN - Lecce-Cittadella - Torino-Bari/X

Presupponendo la qualificazione delle squadre dal ranking più alto (dall'1 all'8), il tabellone potenziale dei quarti di finale

Inter-Atalanta (in semifinale contro la vincente di Juventus-Lazio)

Napoli-Roma

Juventus-Lazio

Fiorentina-Milan (in semifinale contro la vincente di Napoli-Roma)

COPPA ITALIA 2022/2023: LE DATE