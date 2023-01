Biglietti Napoli-Cremonese in vendita: tutti i prezzi, promo per gli abbonati!

Ultime notizie SSC Napoli - In vista del doppio impegno casalingo, quello di Coppa Italia e quello di Serie A, rispettivamente il 17 e il 29 gennaio 2022, presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la SSC Napoli ha riservato ai propri tifosi la possibilità di acquistare un solo titolo (miniabbonamento) valevole per entrambi gli eventi: Napoli-Roma e Napoli-Cremonese. Qui trovate tutti i dettagli del mini abbonamento. Ma passiamo alle informazioni per i biglietti della singola gara.

Biglietti Napoli-Cremonese: prezzi e promo abbonati

In questi giorni sarà possibile acquistare anche i biglietti per il singolo evento Napoli vs Cremonese di Coppa Italia del 17 gennaio 2023 ore 21.00. Per i primi due giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di domenica 15 gennaio 2023, gli abbonati della stagione 2022/23 potranno godere della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto. Dalle ore 10.00 di lunedì 16 gennaio 2023, solo dello sconto. Contestualmente, saranno in vendita anche gli altri posti disponibili.

Biglietti Napoli-Cremonese

Questi i prezzi di Napoli vs Cremonese di Coppa Italia riservati agli abbonati

Tribuna Posillipo € 20,00

Tribuna Nisida € 14,00

Tribuna Family Adulto € 8,00/ € 4,00 (under 12)

Distinti € 9,00

Curve € 6,00

Questi i prezzi di Napoli vs Cremonese di Coppa Italia per i non abbonati

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 18,00

Tribuna Family Adulto € 8,00/ € 4,00 (under 12)

Distinti € 12,00

Curve € 8,00

Prezzo biglietti Napoli-Cremonese

Non sono previste tariffe ridotte eccetto per il settore tribuna family

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Per Napoli vs Cremonese di Coppa Italia, a partire dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2023 saranno attive le promozioni per i diversamente abili, per la tribuna family e per la tribuna young.

Il settore diversamente abili e la tribuna young saranno acquistabili attraverso una piattaforma dedicata e consultabile al seguente link

https://promozioni.ticketone.it/event/it/48811/90600215/napoli-vs-cremonese-ottavi-coppa-italia