TMW - Riunione ECA a Milano: nuovo accordo con la UEFA sui diritti TV!

Ultime notizie SSC Napoli - I grandi club europei a Milano si sono riuniti questa mattina all'hotel Gallia, con la riunione dell'executive board dell'ECA, l'associazione presieduta da Nasser-Al Khelaifi, che rappresenta il gotha del calcio europeo: presente, per le italiane, l'amministratore delegato corporale dell'Inter, Alessandro Antonello, mentre del board fa parte anche il presidente della Roma, Dan Friedkin.

Come racconta TMW, è di fatto la risposta alla Superlega: l'ECA è infatti prossima a ufficializzare una nuova joint-venture con la UEFA, che modificherà in maniera sostanziale il mercato dei diritti TV:

"In particolare, la nuova società gestirà, con partecipazione paritaria delle due componenti, la vendita dei diritti e la distribuzione dei ricavi. In sostanza, sarà garantita maggior equità e maggior partecipazione dei club, proprio le richieste alla base della Superlega. I risultati, per ora, sono incoraggianti: il mercato italiano, ove i diritti per la nuova Champions, l'Europa League e la Conference sono stati assegnati di recente a Prime e Sky, ha fatto registrare un notevole incremento pari al +39 per cento. Superiori soltanto le crescite del mercato statunitense, pari al 122%, e di quello olandese, cresciuto del 100%".

Attualmente, per quanto riguarda l'Italia, ne fanno parte Milan, Inter, Napoli, Fiorentina, Roma, Atalanta, Lazio, Sampdoria e Udinese: è previsto un allargamento nel nostro Paese, ove i principali indiziati sono Bologna, Torino e Sassuolo, con la possibilità di una sorta di pre-membership. In sostanza, chi entrerà nel network ECA, pur non avendo i pieni diritti dei membri quale il voto, parteciperà ad alcuni dei benefici derivanti dall'organizzazione.