Real Madrid-Napoli, il programma di conferenze, allenamenti e collegamenti: tutto in diretta su CN24 TV

Napoli - E' già iniziata l'attesa per Real Madrid-Napoli, sfida in programma mercoledì 29 novembre allo stadio Bernabeu. Per quanto riguarda gli allenamenti e le conferenze delle due squadre, seguire tutto in diretta già a partire dal giorno prima. Tanti gli appuntamenti che vi mostreremo in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Ecco gli orari e gli appuntamenti che saranno seguiti tutti in diretta video gratis da CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre):

Real Madrid-Napoli, il programma su CN24 Tv

Questo il programma di martedì 28 novembre per Real Madrid Napoli di Champions League.

ore 11.00 - allenamento Real Madrid al Training Center, Real Madrid City, aperto alla stampa per 15 minuti

al Training Center, Real Madrid City, aperto alla stampa per 15 minuti ore 11.30 - allenamento Napoli al Konami Training Center, aperto alla stampa per 15 minuti

al Konami Training Center, aperto alla stampa per 15 minuti ore 12.00 - collegamenti con CN24 Live

ore 12.45 - conferenza stampa Real Madrid al Santiago Bernabeu, parleranno Ancelotti e un giocatore

al Santiago Bernabeu, parleranno e un giocatore ore 19.30 - conferenza stampa Napoli al Santiago Bernabeu, parla l'allenatore Mazzarri più un giocatore