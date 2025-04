Perché il Napoli è aritmeticamente (almeno) terzo in Serie A

Antonio Conte l'ha ribadito praticamente mese dopo mese, l'obiettivo richiesto dalla società per questa prima stagione in azzurro è il ritorno in Europa. E - riportando le parole del tecnico - il Napoli non gli avrebbe nemmeno fissato il ritorno in Champions League come obiettivo minimo, ma semplicemente il ritorno a giocare nelle competizioni europee dopo il disastroso decimo posto di soltanto un anno fa.

Napoli: è ufficiale il ritorno in Champions League

Ma la squadra di Conte è andate ben oltre le aspettative e ha già raggiunto - a quattro giornate dalla fine - l'aritmetica certezza di giocare la Champions League nella prossima stagione. Ma c'è di più, perché dopo la 34ª giornata e a quattro gare dal termine, il Napoli è già certo di chiudere il campionato almeno al terzo posto. La classifica infatti recita:

Napoli 74 Inter 71 Atalanta 65 Juventus 62

?_ _ _ _ _ _ _ Bologna 61

Con 12 punti ancora a disposizione, nell'assurdo e più remoto caso di 0 punti conquistati dal Napoli di Conte, infatti, soltanto Inter e Atalanta potrebbero superare gli azzurri (vincendole tutte). Mentre la Juventus è a 12 lunghezze, ma in caso di arrivo a pari punti con gli azzurri, si guarderebbero gli scontri diretti, dove il Napoli è avanti con la Juventus (0-0 l'andata, 2-1 al Maradona al ritorno). Insomma, il Napoli di Conte - nella peggiore delle ipotesi - chiuderà al 3º posto, a quattro dalla fine e con ancora uno Scudetto da giocarsi. Chi l'avrebbe mai detto, dopo Verona-Napoli?