Ranking UEFA e quinto posto Champions: Italia ancora prima in classifica | FOTO

Ranking UEFA, nonostante l'eliminazione di Lazio, Napoli e Inter dalla Champions League, grazie alle altre squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League, la Serie A può ancora sperare di ottenere il quinto posto valido per la qualificazione in Champions l'anno prossimo.

Ranking UEFA e quinto posto Champions

Ultime notizie. Ci spera soprattutto il Napoli, settimo in classifica al momento, speranzoso di poter recuperare posizioni ma quasi impossibilitato a ripredere la quarta posizione. Ecco la classifica aggiornata dopo i risultati di ieri sera, con l'Italia ancora prima nel ranking.

Italia 17,000 punti - Ancora 4 squadre in Europa Germania 16,071 punti - Ancora 4 squadre in Europa Inghilterra 15,250 punti - Ancora 6 squadre in Europa Francia 14,583 punti - Ancora 3 squadre in Europa Spagna 14,187 punti - Ancora 4 squadre in Europa