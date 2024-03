De Laurentiis irrompe nell'intervista di Politano, Osimhen 'assorto' cuffie in testa: le immagini del walk around del Napoli | FOTOGALLERY CN24

Walk around all'Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcellona per il Napoli, prima della conferenza stampa di Francesco Calzona e Matteo Politano. Cose curiose in questa decina di minuti: la presenza dell'avvocato Mattia Grassani con il presidente Aurelio De Laurentiis, l'attaccante Cyril Ngonge che scherza con un balletto in mezzo al terreno di gioco. Victor Osimhen è entrato ed uscito dal campo in pochi minuti, mentre Giovanni Simeone ha inquadra lo stadio con il telefonino, come se stesse facendo una videochiamata. Mentre Matteo Politano parlava ai microfoni di Sky, De Laurentiis ha interrotto l'intervista.

La fotogallery a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.