Ultime news Champions League - Ha protestato tanto il Napoli, per l'intervento in area di Cubarsì su Osimhen nel secondo tempo di Barcellona-Napoli: uno step on foot che in Italia vediamo spesso concretizzarsi in calcio di rigore. Ma che in Europa raramente per un contatto così lieve gli arbitri penalizzano con un rigore. Così come in Premier League.

Contatto Osimhen-Cubarsi: il Napoli chiede rigore

Intanto, ecco la fotosequenza da bordocampo, con la fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: