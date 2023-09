Biglietti Napoli-Real Madrid, c'è attesa in città: ecco quando saranno messi in vendita

Ultime notizie SSC Napoli - Doppio impegno dopo la sosta per gli azzurri: sabato prossimo il match di Marassi contro il Genoa, poi la trasferta in Portogallo con lo Sporting Braga, appuntamento cruciale perché rappresenta l’esordio in Champions League. C'è poi tanta attesa per il successivo e secondo appuntamento in Champions League: Napoli-Real Madrid. E sul tema biglietti, l'edizione odierna di Repubblica svela:

"Braga-Napoli si tratta di una sorta di antipasto per l’esordio al Maradona contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti in calendario il 3 ottobre. La prossima settimana si attendono notizie sui biglietti".