Xavi in conferenza: "Rigore Osimhen? Non l'ho visto ma siamo più forti del Napoli e abbiamo meritato di passare sia al Maradona che oggi!" | VIDEO

Ultime news Champions League - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa di Xavi, al termine di Barcellona-Napoli 3-1.

Dopo la sfida degli ottavi di finale di Champions League, parla in conferenza in sala stampa dello stadio Olimpico di Montjuic l'allenatore del Barcellona, Xavi. Vi proponiamo la diretta video e testuale delle dichiarazioni dell'allenatore dei blaugrana.

23:58 - Inizia la conferenza stampa di Xavi:

"Gestione del centrocampo? Sì, credo che Fermin era stanco da una parte e giocavamo di continui cambi di campo. Volevamo avere il controllo della palla, poi c'era Lobotka che andava a pressare. Quando Fermin si è stancato, ho messo Sergi e Romeu e han reso bene. A centrocampo abbiamo i migliori del mondo, abbiamo giocato bene e sono molto soddisfatto. Credo che abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione, sono felice e orgoglioso di squadra, giovani e veterani. Sono cresciuti tutti e siamo fra le 8 migliori squadre della Champions, non dobbiamo dimenticare da dove veniamo e quanto abbiamo sofferto. Ora siamo tornati ai quarti di finale, dobbiamo essere orgogliosi.

Cos'ho detto alla squadra prima del match? I giocatori credo ricevono troppa pressione, oggi sembrava un ultimatum: vita o morte. E io ho detto loro di stare tranquilli, che oggi non sarebbe morto nessuno. Ci son state molte critiche ingiuste a suo tempo, ci han detto addirittura che eravamo i pagliacci della Champions. I giornalisti, che sono del Barça in teoria, mettono tanta pressione: serve equilibrio. E ora, dopo questa gara, faccio io a voi una domanda: dove sono i pagliacci della Champions? Calma, equilibrio. Ai giocatori ho detto che la pressione è su di me, io la sopporto senza problemi. Ho detto loro di dimostrare di essere più forti del Napoli ed è così, abbiamo meritato di batterli e arrivare ai quarti. Andiamo al sorteggio con entusiasmo e speranza di arrivare in fondo. Ma serve equilibrio, ora non dobbiamo vincere per forza la Champions.

Restare al Barça? Siamo ai quarti di finale, se avessimo perso avreste detto che sono da mandare via. Adesso pensiamo alla prossima di Liga e al sorteggio Champions: un passo alla volta.

Sergi Roberto? Benissimo Sergi Roberto e Romeu quando sono entrati. Sergi è stato bravissimo, ha giocato sempre con criterio: sono contento. Ha superato i suoi problemi fisici ma per me è un giocatore fortissimo, è un giocatore che capisce perfettamente come voglio giocare. Da quand'è entrato, abbiamo svoltato a centrocampo.

Stiamo giocando meglio? Sì, il Barcellona è in costruzione con giocatori giovani. Vanno dati meriti a questa squadra, il Napoli è una grandissima squadra. La squadra ha risposto bene, sia a Napoli che qui. E siamo orgogliosi: dobbiamo dar valore a quello che abbiamo fatto. Ora andiamo avanti con speranza: gli obiettivi sono ancora lì, intatti.

La prima miglior mezz'ora della stagione? Sì, e anche l'ultima mezz'ora mi è piaciuta. Potevano fare il 2-2 nonostante il nostro ottimo momento, questo fa capire com'è il calcio: noi abbiamo avuto tante palle gol. Ma comunque dobbiamo essere orgogliosi della squadra e della prestazione.

Rigore su Osimhen? Non l'ho visto, sinceramente, non l'ho visto. Ma la sintesi per me è che siamo stati migliori, sia al Maradona che qui. Abbiamo meritato la vittoria, abbiamo giocato meglio e generato più occasioni da gol. Credo che questo passaggio del turno sia molto meritato.

Giovani? Sulla prestazione di oggi, sono stati importanti sia Fermin che Lamine Yamal: siamo orgogliosi del loro lavoro. Anche Cubarsi, al debutto in Champions: quando lui ha la palla, le mie pulsazioni non salgono. Questa è la sua miglior virtù, sono tranquillo quando ha la palla questo ragazzo di 17 anni, questo non ha prezzo per me. Il Napoli ha spinto per 90' premendo sulle punte, ma Cubarsi ha sempre trovato le migliori soluzioni per uscire in palleggio. Si trova a meraviglia coi compagni. Cubarsi è un ragazzo molto razionale, è strutturato: tranquillo, umile e disposto a migliorare. Ci chiede di migliorare, ci chiede video: questo lo rende ogni giorno migliore. Siamo davanti ad un ragazzo meraviglioso, un centrale di massimo livello per il futuro della Spagna.

Chi non vorrei ai quarti di finale? Tutti sono molto, molto bravi. Non dico quella che non voglio, benvenuto sia qualsiasi avversario. Il sorteggio lo vedremo tutti insieme nello spogliatoio con entusiasmo. Come facemmo col Napoli. Aspetteremo con speranza e voglia di fare!

Se mi viene voglia di restare e guardare al futuro? No, lo godrò come tifoso, lo godrò in un altro modo. Penso sia il momento di cambiare.

I calciatori lo sanno, ci sono momenti nella gara dove si soffre. Siamo migliorati molto in fase difensiva in aiuto, copertura preventiva, sono orgoglioso del risultato perché tutti hanno fatto bene. Una notte veramente magica. Un passo avanti rispetto ad inizio stagione, abbiamo migliorato anche il gioco: giochiamo meglio dell'anno scorso e siamo ancora in corsa in Europa. Siamo stati migliori del Napoli sia all'andata che al ritorno, dobbiamo goderci il momento e affrontare i quarti con massimo entusiasmo.

Se potrei restare in caso di arrivo in finale di Champions? No, non mi chiedere più del futuro, non cambierebbe nulla, la risposta è sempre la stessa.

C'è stato un momento in cui ha temuto il Napoli? Credo che siamo stati superiori del Napoli all'andata in difesa, ci son stati momenti in cui hanno spinto e abbiamo dovuto mostrare la nostra personalità. Il Napoli è una grande squadra, oggi avrebbe potuto pareggiare col colpo di testa di Lindstrom. Non abbiamo sofferto, l'abbiamo controllata la gara ma una squadra come il Napoli è sempre difficile da fermare e arginare.

La squadra è in costruzione, ci sono tanti giocatori giovani che devono vivere le grandi notti come queste per crescere. Ma stiamo lavorando molto bene e il Barça ha un grande futuro con questi giovani che stanno crescendo.

Pedri e de Jong? Ha un grande valore vincere nonostante infortuni così importanti. Il Napoli ha vinto lo scudetto l'anno scorso, sono orgoglioso del lavoro fatto e con tanti giovani. Abbiamo fatto due grandi gare sia al Maradona che stasera. Ora guardiamo con entusiasmo ai quarti di finale".