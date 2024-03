Barcellona-Napoli sarà diretta dall'arbitro olandese Danny Makkelie. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Steefstra e de Vries. Al Var ci sarà invece Dieperink mentre il quarto uomo è Linhout.

Makkelie ha già diretto gli azzurri in Champions League proprio in questa stagione. Il match in questione è quello dello scorso novembre al Maradona tra il Napoli e L'Union Berlino terminato ocn il risultato di 1-1.