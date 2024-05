Sensi-Napoli, TMW: sondaggio dei partenopei, affare a parametro zero

Calciomercato SSC Napoli - Stefano Sensi lascerà l'Inter in estate, avendo il contratto in scadenza al 30 giugno del 2024. In questa stagione, con Inzaghi, ha giocato solamente quattro partite per un totale di 65 minuti. È andato in panchina ventiquattro volte in campionato, mentre con il Monza ha giocato 30 partite nella scorsa stagione.

Sensi-Napoli: primi contatti e sondaggi

Stefano Sensi è quindi un'occasione di mercato a parametro zero a 29 anni ed è in un buono stato di salute, dopo gli infortuni del passato che ne hanno condizionato la carriera. E TMW lo accosta alla SSC Napoli:

"Così il Napoli, nelle scorse ore, ha chiesto informazioni. A centrocampo ci sarà una sorta di diaspora, fra Zielinski che è già sicuro di andare via, Lindstrom probabilmente, Anguissa è sul mercato mentre per Lobotka dipenderà dalle offerte ricevute. Dendoncker tornerà al Wolverhampton senza mai essere stato preso in considerazione. Quindi Sensi potrebbe anche accettare un annuale a cifre inferiori rispetto a quelle che gli garantirebbero in Major League Soccer o in un campionato di livello più basso. Un'occasione per rilanciarsi dopo anni di alti e bassi dovuti soprattutto a problemi fisici".