Dalla Repubblica Ceca - Il Napoli pensa a Vitik dello Sparta Praga per la difesa, ADL pronto all'offerta: i dettagli

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis è sempre a caccia di giovani talenti ed a gennaio ci si aspettano almeno tre operazioni per rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri.

Napoli su Vitik, le ultime

Uno dei ruoli da "coprire" è quello di difensore centrale: l'infortunio di Natan rischia di tenere il brasiliano ai box per circa 2 mesi e l'ultima idea in casa Napoli è quella di Martin Vitik. Secondo i media della Repubblica Ceca, il club azzurro starebbe osservando con attenzione il 20enne dello Sparta Praga ed a breve lo stesso De Laurentiis potrebbe presentare un'importante offerta per convincere il ragazzo.