Ultim'ora Sky: Cajuste torna all'Ipswich Town! Ecco la formula dell'operazione

Calciomercato Napoli, nuova cessione all'orizzonte! Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport annuncia la chiusura della trattativa tra SSC Napoli e Ipswich Town per il trasferimento di Jens Cajuste, centrocampista svedese classe '99 rientrato dal prestito. La formula dell'operazione sarà il prestito oneroso con diritto di riscatto.

Cajuste aveva già giocato lo scorso anno all'Ipswich in prestito con diritto di riscatto che si sarebbe trasformato in obbligo in caso di salvezza. A fine campionato, però, l'Ipswich Town era retrocesso e non aveva riscattato Cajuste. Adesso lo svedese tornerà a giocare con la stessa squadra, ma stavolta nel campionato di Serie B inglese.