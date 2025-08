Sportitalia: Napoli-Ipswich, è fatta! Il riscatto di Cajuste diventa obbligatorio in caso di promozione

L'Ipswich Town è sempre stata la priorità assoluta di Jens Cajuste e adesso ci siamo: via libera dal Napoli in arrivo per il trasferimento del centrocampista svedese. Lo conferma anche Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, che scrive: "Siamo ormai ai dettagli".

Cajuste ha scelto dunque di tornare a giocare in Inghilterra, nonostante la Serie B, e aiuterà l'Ipswich Town a centrare la promozione in Premier League. "Negli ultimi giorni erano state attribuite tante destinazioni a Cajuste, compresa una pista araba. L’Ipswich è stato il club che ha mosso i passi più concreti" - ribadisce Pedullà - "operazione in prestito tra oneroso tra 1 e 1,3 milioni più diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di ritorno in Premier del club inglese".