Tuttosport - Il Benevento prova il colpo Callejon! ADL potrebbe rilanciare offrendo a sorpresa un annuale allo spagnolo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Il Benevento, al di là delle trattative, può intanto tirare un sospiro di sollievo per Oreste Vigorito: il tampone effettuato ieri dal presidente del Benevento ha dato esito negativo. Vigorito, 73 anni, era in autoisolamento da giovedì dopo aver partecipato all’assemblea di Lega del giorno prima e aver viaggiato con il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Coronavirus, che lo aveva invitato a tornare in Campania a bordo del suo aereo privato. Quanto alle trattative, si allontana sempre di più Gervinho che ha offerte dall’estero. Anche per questo il Benevento prova a capire se vi siano margini per convincere Jose Maria Callejon, svincolato dal Napoli, a rimanere in Serie A invece che rientrare in Spagna. Attenzione, però, perché c’è una grande spinta interna al Napoli affinché Aurelio De Laurenitiis si convinca a proporre un’altra stagione di contratto a Callejon".