Tmw - Sorpresa Insigne, offerta dal Nottingham Forest! Ma la risposta dell'ex Napoli sorprende

Ultimissime calciomercato, offerta a sorpresa per Lorenzo Insigne. Possibile futuroin Premier League per l'ex capitano del Napoli.

Calciomercato, offerta per Insigne dalla Premier

Secondo quanto infatti svelano i colleghi di Tuttomercatoweb, il Nottingham Forest avrebbe presentato un’offerta al Toronto per strappare il fantasista napoletano. Tentativo in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni prestabilite. Il problema, paradossalmente, è il calciatore: al momento - si legge - preferirebbe restare in Canada. Seguiranno aggiornamenti.