"E se Osimhen restasse al Napoli con Conte?". Lo suggestione del CorSport: i dettagli

E se Osimhen restasse al Napoli con Conte? L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta questa suggestione di mercato che riguarda il numero 9 azzurro sul quale vige una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Ad oggi però nessuno ha intenzione di versare quesi soldi nelle casse della SSC Napoli tanto che di offerte ufficiali all'orizzonte non ci sono.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in merito alla suggestione permanenza di Victor Osimhen al Napoli:

"E così, in attesa che la composizione definitiva del puzzle delle panchine d’Europa risvegli il mercato, viene fuori la suggestione di cui sopra: e se fosse Osi il centravanti del Napoli di Conte? Difficile, difficilissimo, facciamo anche di più. Ma l’allenatore non sarebbe mica dispiaciuto. Ci mancherebbe.

Un anno fa il Psg arrivò a offrire 150 milioni e lo United, a quanto pare, finanche qualcosa in più, ma De Laurentiis fu irremovibile e per onore di ambizione post scudetto disse no. E si giocò la famosa carta del duecentino: o 200 milioni o niente. Niente. Al momento, le cifre che girano sono meno ingenti, un bel po’, ma l’Al-Hilal non avrebbe problemi ad accendere la clausola e a portarlo in Arabia da sceicco. Osi, però, è giovane e ambizioso e sogna la Premier: di recente s’è riaffacciato l’Arsenal, London calling, si vedrà".