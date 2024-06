Conte-Napoli, il grande giorno è in arrivo. Come in particolare riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, questo sarà nella giornata di domani dopo aver definito il tutto sia con l’allenatore che lo staff.

Conte-Napoli, dove sarà la presentazione?

Manca solo un ultimissimo step: la location per la presentazione. E’ infatti saltata l’idea al teatro San Carlo dopo il mancato accordo e si pensa in queste ore a uno scenario inedito proprio come accadde con Rudi Garcia al Museo di Capodimonte.