Rinnovo Kvaratskhelia, offerta del Napoli in queste ore: ecco il nuovo ingaggio

Calciomercato Napoli, parallelamente alle indiscrezioni relative al PSG, è iniziata la trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Rinnovo Kvaratskhelia, offerta del Napoli in queste ore

Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il Ds Giovanni Manna si sta sentendo con l’agente del calciatore e la società è arrivata a offrire 5 milioni di euro anche se non pareggia la proposta francese che arriva a 6 più bonus. Si prova in ogni caso a chiudere perché il georgiano, riporta sempre il quotidiano, sarebbe un punto fermo di Antonio Conte che avrebbe posto un veto sulla sua cessione.