Gevi Napoli, l'annuncio di Copeland ai tifosi: "Spingeremo subito per una stagione vincente, non vedo l'ora di arrivare" | VIDEO

Zach Copeland, primo acquisto della Gevi Napoli Basket per la prossima stagione in Serie A, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi azzurri:

“Ehi come va ragazzi? Qui è Zach Copeland, emozionato di iniziare una nuova stagione, di mettere in mostra il mio talento per la squadra, e di spingere subito per una stagione vincente. Sarà una stagione diventente, con tanta passione. Napoli è una città bellissima, sono felice di tornare in Italia, e la possibilità di conoscere Napoli mi rende orgoglioso e riconoscente di avere questa opportunità. Non vedo l'ora di arrivare e conoscere tutti i tifosi. Sono convinto che sarà una stagione di successi, ci vediamo presto"

La Generazione Vincente Napoli Basket nelle scorse settimane ha comunicato di aver sottoscritto un accordo biennale, con possibilità di uscita bilaterale al termine della prima stagione sportiva, con l’atleta statunitense Zach Copeland.

Chi è Zach Copeland

La guardia di 193cm, è nata nel 1997 ad Oakland, in California. Inizia la propria carriera nel Berkeley High School. Prosegue il suo percorso all’Università dividendosi tra il City College di San Francisco, e l’Illinois State University.

La sua prima esperienza in Europa è in Gran Bretagna, con la squadra dei Bristol Academy Flyers. Nella stagione 2021-22, Copeland gioca da protagonista in Ucraina con il Kryvbas dove fa registrare il suo career-high con 46 punti realizzati. Fa molto bene anche in Finlandia con Loimaa Bisons, dove realizza oltre 18 punti di media, con il 40% da tre, insieme a 4 rimbalzi e 3 assist.

Copeland arriva in Italia nella stagione 2022-23 dove gioca da assoluto protagonista in serie A2 con Pistoia trascinandola al ritorno in LBA, e segnando quasi 17 punti di media a partita, con il 39.3% di realizzazione dall’arco. Nella scorsa stagione si trasferisce in Germania dove gioca in Bundesliga con la quotata formazione del Bamberg confermando una media di oltre 17 punti a partita, con 4,2 assist, e quasi il 40% di realizzazione nel tiro da tre.

Dichiarazione Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della Generazione Vincente Napoli Basket: