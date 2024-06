Da Roma - De Rossi punta David per sostituire Lukaku: le cifre

Ultime notizie calciomercato - L'edizione locale romana del Corriere della Sera ha parlato di Jonathan David, accostato in passato anche al Napoli e adesso nel mirino della Roma di De Rossi:

"Di sicuro la Roma avrà bisogno di un bomber con le spalle grosse, in tutti i sensi. Piace moltissimo il 24enne canadese Jonathan David del Lilla, dove ha segnato 43 gol nelle ultime due stagioni: ha il contratto in scadenza nel 2025, circostanza che ha «abbassato» il prezzo del suo cartellino a circa 40 milioni. Guadagna meno di 2 milioni, per la Roma sarebbe un investimento sostenibile (a patto che riesca a cedere Abraham) ma deve superare la concorrenza del Milan di Fonseca, che lo ha allenato fino a pochi giorni fa, e soprattutto dell’Atletico Madrid".