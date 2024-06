CdM controcorrente - Manca pochissimo all'ufficialità di Conte-Napoli: ecco quando arriva!

Ultime notizie calciomercato - Ormai è tutto fatto, si attende solo il tweet e l'ufficialità per vedere Antonio Conte come nuovo allenatore della SSC Napoli. Mentre tutti parlano di metà settimana per gli annunci, il Corriere del Mezzogiorno va controcorrente e anticipa:

"Una settimana decisiva per disegnare il futuro del Napoli. C’è grande attesa per l’annuncio di Antonio Conte che arriverà domani: tutto definito tra contratto e staff, ora si attende solo la location della presentazione dopo il mancato accordo con i vertici del San Carlo. L’ingaggio del tecnico salentino è stato un grande colpo con De Laurentiis che ha dato uno scacco matto alle polemiche post stagione e ha risollevato alla grande l’ambiente. C’è grande fiducia e speranze per l’arrivo del tecnico pugliese che potrà lavorare solo su due obiettivi (Coppa Italia e campionato) che quindi avrà la classica settimana tipo per inculcare i suoi dettami calcistici. Non mancano le difficoltà, ma il responsabile dell’area tecnica Giovanni Manna sta lavorando alacremente in questi giorni per gettare le basi per la prossima stagione".