Conte al Napoli, Chiariello irride le big: ‘I soldi ce l’abbiamo noi!’. E svela cosa gli ha detto Chiavelli | VIDEO

Calciomercato Napoli, scatenato Umberto Chiariello nel suo classico editoriale per Canale 21 in attesa di Antonio Conte ormai imminente:

“La Gazzetta si preoccupa del Napoli e sono molto contento: l’articolo dice che deve stare attento perché i conti non tornano. Saranno lacrime e sangue. Scusate ma in tutti questi mesi gli articoli sull’Inter li ho letti sempre molto entusiasti, senza mai preoccupazioni per i conti nerazzurri. Visto che Conte è arrivato, ora il focus si sposta su “quando litigheranno Conte e De Laurentiis”. Secondo voi uno che investe così tanti soldi poi è scemo da litigare con l’allenatore?

Poi c’è un ulteriore step: senza giocatori, Conte farà la fine di Ancelotti. Ma secondo voi Conte viene a Napoli con l’anello al naso? Quando lo dicono dal Nord mi fanno ridere, è quando lo dicono qui che è diverso il discorso. ADL, al di là delle parole, nei fatti sa quello che fa e lo ha dimostrato in questi 19 anni e ha capito i suoi errori e lo ha dimostrato nei fatti. Ha preso Antonio Conte, Lele Oralie Giovanni Manna per tempo.

Sapete perché ero fiducioso? Perché una sera, parlando di media, a margine della riunione sui media, mi disse Andrea Chiavelli, una persona che io stimo moltissimo, “Abbiamo sbagliato noi quest’anno” e mi disse “Dottore mi creda, noi siamo gente che dai nostri errori sappiamo imparare” .