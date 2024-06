Conte come Garcia, tifosi timorosi: “Non fatelo di nuovo, porta sfortuna”

Conte-Napoli, ormai il giochino è solo capire quando arriverà il tweet di Aurelio De Laurentiis che manderà poi la città in tilt. Tutto pronto e definitivo, ma si attende doverosamente l'ufficialità per tornare a sognare di nuovo. Gli ultimissimi aggiornamenti fanno pensare che mercoledì possa essere il giorno designato e destinato ad entrare nella storia del club partenopeo, ma non si escludono potenzialmente sorprese anche prima. Nel frattempo, stando a quanto giunge, sembra che Aureliio De Laurentiis stia preparando una grande sorpresa per il giorno del neo allenatore partenopeo. Non solo un grande evento come nel suo stile, ma anche una location spettacolare come cornice dell'appuntamento di portata nazionale.

Conte come Garcia, presentazione in una location napoletana suggestiva

Sembra sfumata però la suggestiva possibilità di vedere Conte al Teatro San Carlo: non sarebbe stata raggiunta l'intesa e si cerca così una nuova location in queste ore frenetiche per non farsi trovare impreparati. Un po' come accaduto la scorsa estate con Rudi Garcia, quando l'allenatore francese - nome che ha spiazzato tutti considerando i profili sondati da ADL fino a quel momento - fu presentato non a Castel Volturno ma al Museo di Capodimonte.

L'intento del club è di proseguire sulla stessa scia mediatica ma molti tifosi, per mera scamaranzia, preferirebbero una conferenza decisamente più sombria al centro sportivo partenopeo per non rischiare di ripetere la storia con un epilogo raccapricciante. Molti altri invece non hanno dubbi: Conte non è Garcia, ci passa un oceano nel mezzo, e un colpo del genere merita assolutamente una grande cornice per il primissimo giorno azzurro.