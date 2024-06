Cucina napoletana eletta migliore al mondo, non solo la pizza: il commento da brividi

Notizie Napoli - La cucina napoletana eletta migliore al mondo, al primo posto in una classifica globale di 20 piazzamenti: è questo il verdetto oltreoceano dalla prestigiosa rivista americana TimeOut.

Non puoi parlare di cibo in Italia senza parlare di Napoli e non puoi parlare di cibo a Napoli senza parlare di pizza. A' pizz è nata a Napoli nel diciannovesimo secolo come pasto veloce ed economico per le classi lavoratrici della città, e le pizzerie della vecchia scuola (per lo più concentrate intorno a Via dei Tribunali, alias Pizza Street) continuano a deliziare i napoletani affamati oggi. Sebbene ci siano certamente numerose varianti in giro per la città, è ancora il boccone più economico di Napoli: i locali chiamano la pizza a portafoglio il piatto con il miglior rapporto qualità-prezzo della città, una fetta piegata da asporto che costa circa € 1 al pezzo. E la prova sta nella torta: nel nostro sondaggio Napoli si è classificata come la città più conveniente dove mangiare fuori.

Perché visitarlo ora "La cucina napoletana celebra la diversità, la semplicità e il connubio tra terra, mare e storia", afferma la scrittrice e napoletana Gabriela Proietti. Questa ricca cultura del cibo può essere trovata ovunque in città: è nei piatti bollenti di pasta alla genovese e ragù napoletano, l'euforia mattutina di zucchero dalla sfogliatella ripiena di ricotta o dal babà imbevuto di rum, una passeggiata nel cinquecentesco Mercato della Pignasecca.

L’energico quartiere dei Quartieri Spagnoli inoltre sta diventando il luogo ideale per mangiare in questo momento, ma non accontentarti di nessuna trattoria all’aperto. Per il piatto forte della città, la pizza margherita, dirigiti a Santa Maradona, dove il proprietario Andrea Viviani onora i beni più preziosi di Napoli: la pizza, il calcio e Diego Armando Maradona.