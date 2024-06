Diktat Conte sul centravanti: cinque nomi consegnati a Manna

Al di là delle suggestioni su una permanenza di Victor Osimhen, il Napoli sta cercando un numero 9 per la prossima stagione. Le caratteristiche sono abbastanza precise. Antonio Conte cerca un centravanti dalla grande fisicità come terminale offensivo. Ci sono cinque nomi che stuzzicano molto l'allenatore leccese.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sul centravanti degli azzurri:

"Esempi pratici? Gyökeres è alto 187 centimetri proprio come Serhou Guirassy, 28 anni, francese naturalizzato guineano dello Stoccarda. E ancora: il belga Romelu Lukaku, 31 anni, immancabile idea di mercato quando è Conte a dirigere le operazioni del campo, vanta 191 centimetri sul passaporto. Qualcosa in meno del norvegese del Celta Vigo, Jorgen Strand Larsen, 24 anni, 193 centimetri; e di Lorenzo Lucca dell’Udinese, 23 anni, un tipo che guarda il mondo dall’alto dei suoi due metri e zero uno. Tipo un pivot o un’ala grande del basket".