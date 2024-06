Atalanta, Gasperini sul rinnovo: "Non è la priorità, c'è comunque un legame molto forte"

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Atalanta-Fiorentina 2-3, Gian Piero Gasperini ha risposto anche sul rinnovo in arrivo con la Dea ma non ancora annunciato: "Non è la priorità , abbiamo comunque un contratto e c'è un legame molto forte. Sono stati giorni bellissimi, anche durissimi in realtà sul piano fisico, ma grazie al risultato in finale non l'abbiamo sentito troppo. Ora penseremo alla prossima stagione e già il 14 agosto abbiamo una bella partita (riferimento alla finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid, ndr).Â