Antonio Conte è atterrato a Capodichino! Inizia l'avventura col Napoli | FOTO ESCLUSIVA

Antonio Conte è pronto ad iniziare la sua avventura con il Napoli, si attende solo l'ufficialità! L'allenatore è atterrato in queste ore all'aeroporto di Capodichino di Napoli e non vede l'ora di firmare, così come i tantissimi tifosi attendono l'annuncio presidenziale di Aurelio De Laurentiis.

Conte-Napoli, è arrivato in città

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri, 2 giugno, è tornato da Ibizia De Laurentiis con i suoi familiari e collaboratori, dove ha trascorso qualche giorno di relax e avrà sicuramente continuato a portare avanti gli affari per il club. Dopo il presidente della SSC Napoli, esattamente qualche ora dopo, è toccato a quello che sarà il prossimo tecnico del Napoli, Antonio Conte. Infatti, secondo quanto appreso dalla redazione di CalcioNapoli24, quello che sarà il nuovo allenatore del Napoli è arrivato in tarda serata attorno alle 00.20 circa tra il 2 e il 3 giugno, con l'unico aereo che in quel momento è arrivato a Napoli proveniente da Londra (non è chiaro se fosse lì in vacanza o per altre questioni).

Atterrato a Capodichino Conte è andato poi dritto in albergo per riposare e ora c'è grande attesa per capire quando possa arrivare l'annuncio ufficiale. Nei giorni scorsi sono state indicate le date tra il 4 e 5 giugno, ma attenzione che non possa arrivare anche prima. Con il suo arrivo in città adesso non ci sono dubbi, l'avventura di Conte al Napoli è già iniziata.