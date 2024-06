Buongiorno-Napoli: Manna cala il jolly per chiudere. Nuova contropartita al Torino

Giovanni Simeone difficilmente resterà al Napoli la prossima stagione. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'avventura della punta argentina in maglia azzurra è praticamente giunta al termine. Il Cholito si aspettava più spazio nella stagione appena conclusa dove il minutaggio, ed anche la considerazione da parte degli allenatori, non è stato granchè.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sul futuro di Giovanni Simeone:

"Pretendenti ce ne sono, a cominciare dal Torino. La sua grinta, la sua garra ereditata da papà Diego, ben si sposa con la filosofia granata. Simeone ha un contratto in scadenza nel 2026 e sconti il Napoli non ne fa a nessuno, ma l’obiettivo numero uno per la difesa è Alessandro Buongiorno e, perché no, il Cholito potrebbe rientrare nella trattativa messa già in piedi dal ds Manna e da Adl che, al Toro, ha offerto 35 milioni più 5 di bonus per il forte difensore italiano. L’unica certezza, al momento, è che la splendida storia d’amore tra l’argentino e il Napoli è al bivio".