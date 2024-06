Conte-Napoli, novità sul modulo scelto dal tecnico in azzurro?

Sta per iniziare l’era napoletana di Antonio Conte. Ufficialmente. L’annuncio è infatti atteso per mercoledì, poi la presentazione ufficiale pochi giorni più tardi e il nuovo corso che avrà l’obiettivo di riportare immediatamente il Napoli in alto dopo una stagione così sciagurata.

Modulo Conte a Napoli: quale utilizzerà

Ma quale sarà il modulo utilizzato dal tecnico salentino? Come riporta La Repubblica oggi in edicola, parliamo del della difesa a tre ma in particolare può essere il 3-4-2-1 e dunque con due trequartisti alle spalle dell’unica punta e non il più classico 3-4-3 o come ipotizzato principalente.