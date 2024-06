Calciomercato Napoli, priorità alla difesa considerando che il vero erede di Kim Min-Jae non è mai arrivato.

Mercato Napoli, Buongiorno grande obiettivo difensivo

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, il nome in cima alla lista dei desideri è Alessandro Buongiorno del Torino: capace di giocare sia in una difesa a tre che a quattro al centrosinistra, costa 35 milioni di euro e potrebbe essere il grande investimento azzurro per quest’estate. Sullo sfondo restano in ogni caso Arthur Theate e Nehuen Perez, entrambi già trattati dal club azzurro.