Conte non vede l'ora di parlare da allenatore del Napoli: Oriali e Manna dovranno gestire i momenti difficili con ADL

De Laurentiis e Conte si sposano con grande amore, ma i momenti difficili arriveranno anche a Napoli, come sempre accade per entrambi. Questa l'analisi de Il Mattino:

Antonio Conte non vede l’ora di iniziare, di abbracciare l’avventura in azzurro, di parlare da allenatore del Napoli. Manna e Oriali dovranno gestire i momenti difficili, quando il presidente farà un’invasione di campo senza pensare che sia un’invasione di campo. Ma una cosa è sicura: chi sposa De Laurentiis e chi sposa Conte, sa esattamente chi e cosa si troverà a casa. Perché per tutti e due vale la stessa regola: la passione è grande, la tempesta, dunque, sicura. Di De Laurentiis, si sa. Ma anche nel sottosuolo emotivo di Conte nulla se ne sta fermo. Mai. Arriva puntuale il momento dello sfogo.