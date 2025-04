Sudakov-Napoli, trattativa avviata! Il CEO dello Shakhtar Donetsk conferma tutto: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli continua a monitorare da vicino Georgiy Sudakov, talentuoso centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk, già accostato agli azzurri nel recente passato: il giocatore è nel mirino anche di diversi club di Premier League, secondo quanto riportato dalla stampa inglese.

Sergei Palkin, CEO dello Shakhtar Donetsk, ha parlato del futuro di Sudakov ai microfoni di Give Me Sport:

"Siamo in trattativa con una società. Non posso rivelare i dettagli economici, ma credo che l’operazione andrà in porto a condizioni favorevoli. Se non chiuderemo con il club con cui stiamo parlando – e in questo senso si fa il nome del Napoli – ne troveremo un altro. Non sono preoccupato: Sudakov è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Potrebbe finire sia in Serie A che in Premier League. Abbiamo contatti costanti con club interessati. È una situazione simile a quella vissuta con Mykhailo Mudryk: se non verrà ceduto oggi, accadrà domani. È solo una questione di tempo."