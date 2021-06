SSC Napoli, la radio ufficiale - Due soli obiettivi concreti sul mercato: Emerson Palmieri e Berge! Difficile arrivare al terzino

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Valter De Maggio, giornalista del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'obiettivo per la corsia di sinistra per il Napoli è Emerson Palmieri: non è facile ma è lui in cima alla lista dei desideri del club azzurro. E' andato via Hysaj e, di conseguenza, serve un innesto sulla corsia di sinistra. Dal momento che poi non è stato riscattato Bakayoko dal Chelsea, l'altro obiettivo concreto è Berge. Per il resto si tratta solo di profili seguiti".