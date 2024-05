Sportitalia - Fiorentina, addio Italiano a fine stagione: già pronto il sostituto

Calciomercato - Vincenzo Italiano saluterà la Fiorentina a fine stagione e potrebbe sbarcare a Napoli: è infatti nella lista dei tecnici nel mirino di Aurelio De Laurentiis. La società toscana, nel frattempo, ha già individuato il sostituto come riporta Alfredo Pedullà di Sportitalia sul suo sito.

Italiano è stato a lungo un papabile per il Napoli, ora siamo in una comprensibile fase di stand-by, il Bologna ha sondato ma dobbiamo aspettare. Per la sua eredità confermiamo quanto abbiamo anticipato il 28 aprile, Alberto Aquilani – in uscita da Pisa – resta saldamente in pole rispetto agli altri candidati.

A quei tempi, ma anche nei giorni precedenti e successivi, c’era chi metteva tre nomi sullo stesso piano, considerando Gilardino (già allora in trattativa rinnovo con il Genoa) e addirittura Palladino sulla medesima barca. Invece no, Aquilani era già in pole: si tratta solo di aspettare gli aspetti formali, c’è tempo.