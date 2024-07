Spinazzola-Napoli, Venerato: "Accordo biennale non ancora definito, spunta la conferma in base alle presenze"

Calciomercato SSC Napoli - Come racconta il giornalista Ciro Venerato attraverso il sito TG Rai, ci sono novità per il mercato in entrata degli azzurri, riguardo l'affare Spinazzola:

"Capitolo Spinazzola. Accordo non ancora definito (notizie provenienti dal suo entourage) ma si lavora alacremente per chiudere un accordo biennale (forse legato al numero di gare del primo anno)".